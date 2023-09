Von Heiko Schattauer

Mosbach. In der Innenstadt ist einiges in Bewegung – nicht nur dank des Mosbacher Sommers und dessen mitunter auch verrückten Protagonisten. Da siedeln die Fotospezialisten aus dem Hause Nuss unter neuer Führung vom Gartenweg in die Hauptstraße, da schließt der Vitamingarten in selbiger seine Türen, um frisches Obst und Gemüse künftig unweit des