Von Rüdiger Busch

Buchen. Rekordverdächtige 393 Tage – vom 1. Juli 2023 bis zum 28. Juli 2024 – hat die Stadt Buchen ihr Doppeljubiläum "1250 Jahre Ersterwähnung" und "50 Jahre Neue Stadt Buchen" gefeiert. Noch länger – nämlich 406 Tage – lief die zum Jubiläum gestartete RNZ-Serie "Wir sind Buchen", die heute, mit dem 338. Teil ausläuft. 338 Teile: das sind 338 ganz persönliche Perspektiven auf Buchen, auf die Vorzüge und die Defizite der Stadt sowie auf die Lieblingsplätze. Zusammengenommen zeichnet die Serie nicht nur ein buntes Bild einer lebendigen Stadt, sondern sie stellt eine einmalige Liebeserklärung an Buchen dar.

Dass "Wir sind Buchen" eine solche Erfolgsgeschichte werden würde, war nicht absehbar, als wir die Idee und das Konzept im Frühjahr 2023 entwickelten. Das Ziel war klar: Wir wollten, dass sich Bürger aller Altersklassen, aus allen Bevölkerungsschichten und aus allen Stadtteilen beteiligen, um zum Stadtjubiläum die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.

Ein Formular wurde erstellt, über das sich die Bürger beteiligen konnten. Und als Zugpferd für den Startschuss nahmen wir Buchens Vereine mit ins Boot: FG "Narrhalla", Freiwillige Feuerwehr, Schützengesellschaft, Stadtkapelle und TSV erklärten sich dankenswerter Weise gleich dazu bereit, jeweils einen Vertreter als Gesicht der Kampagne zu entsenden.

Zum offiziellen Auftakt des Jubiläumsjahres ging "Wir sind Buchen" an den Start: Bürgermeister Roland Burger wurde für die Premiere "zwangsverpflichtet". Gleich in den ersten Wochen entwickelte sich eine bemerkenswerte Dynamik: Bekannte und weniger bekannte Bürger beteiligten sich, Schüler und Schulleiter, Angestellte und Chefs, Ur-Buchener und Zugezogene.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren durchweg positiv: Niemand in der Redaktion konnte sich an einen Artikel oder eine Serie erinnern, die für so viel Gesprächsstoff bei und mit den Lesern gesorgt hat. Wer ist heute bei "Wir sind Buchen"? Diese Frage beschäftigte jeden Tag zahlreiche Zeitungsleser.

Zum Ende der Serie haben wir alle 338 Steckbriefe ausgewertet, um herauszufinden, was die Menschen in Buchen bewegt – von A bis Z, beziehungsweise von Johanna Ackermann bis Sarah Wörz.

> Mehr Männer als Frauen: Obwohl 51,2 Prozent der Buchener Frauen sind, stellen sie bei "Wir sind Buchen" nur 43,5 Prozent der Teilnehmer. 193 Männern und Jungen stehen 149 Frauen und Mädchen gegenüber. Dass dies zusammengerechnet mehr Teilnehmer als 338 ergibt, liegt daran, dass manche Steckbriefe von mehreren Personen ausgefüllt worden waren.

> Im Durchschnitt 48,82 Jahre alt: Der durchschnittliche Teilnehmer ist exakt 48,82 Jahre alt – und damit rund drei Jahre älter als der durchschnittliche Buchener, der laut Statistischem Landesamt 45,3 Lenze zählt. Jüngste Teilnehmerin war mit einem Jahr Mila Vaskó aus Eberstadt, ältester Teilnehmer der inzwischen 98 Jahre alte Walter Jaegle.

> Ortsteile stärker vertreten: Noch zur Halbzeit stellten die Einwohner der Kernstadt mit 57,5 Prozent überproportional viele 89 Teilnehmer. Das hat sich 2024 gedreht: Zwar wohnt jeder zweite Buchener direkt in Buchen. In der Bilanz von "Wir sind Buchen" sind es am Ende aber nur 45,5 Prozent Kernstadtbewohner (154 Teilnehmer). Das liegt zum einen an den Stadtteilwochen, die für die Bewohner der Ortsteile reserviert waren, und zum anderen an der Tatsache, dass die Serie nicht nur aktuellen Einwohnern, sondern auch ehemaligen offenstand sowie Menschen, die sich mit Buchen besonders verbunden fühlen.

> "Wir sind Heddje": Neben der Kernstadt dominierte das Maurerdorf Hettingen mit 41 Teilnehmern. Die weitere Rangfolge: Hainstadt (20), Hettigenbeuern (18), Eberstadt (13), Bödigheim (12), Hollerbach (10), Einbach, Hollerbach (je 9), Götzingen (8), Rinschheim, Stürzenhardt (je 7) und Unterneudorf (6).

> Die Menschen machen die Stadt aus: Die RNZ wollte mit der Serie den Blick auf die Menschen richten, die die Stadt ausmachen. Damit hat "Wir sind Buchen" wohl den richtigen Nerv getroffen, denn auf die Frage, was Buchen so besonders macht, wurden sage und schreibe 102-mal die besonders freundlichen, liebenswerten, engagierten oder talentierten Einwohner als Buchens Besonderheit genannt. Gleichauf auf Platz zwei folgen die intakte Infrastruktur und die schöne Landschaft mit 89 Nennungen. Ganz vorne dabei ist die Faschenacht, die respektable 79 Mal genannt wurde – also fast von jedem vierten Teilnehmer.

> Der "Riesen" und das Kino fehlen: Das Ergebnis ist keine Überraschung – den Buchenern fehlt das ehemalige Café "Riesen" oder wahlweise ein Café in der Marktstraße mit Außenbestuhlung. 60-mal wurde dieser Mangel genannt, dicht gefolgt von einem Kino (51 Nennungen), nachdem das frühere "Gloria"-Kino, in dem vor 13 Jahren der letzte Vorhang fiel, mittlerweile abgerissen ist. Mehr Geschäfte in der Innenstadt wünschen sich 43 Befragte, wobei hier vor allem von den jüngeren Teilnehmerinnen Bekleidungsgeschäfte für junge Kundinnen genannt wurden. Ebenfalls auf der Wunschliste: der Ausbau des ÖPNV (35) und sichere Radwege (23).

> Mit der U-Bahn ans Meer: Die Frage "Was fehlt in Buchen?" lieferte die meisten kuriosen Antworten. Während sich ein Alt-Stadtrat für eine U-Bahn von Hettingen nach Buchen ausspricht, vermissen andere schlicht und einfach das Meer. Aber auch ein FC-Bayern-Fanshop, ein Freizeitpark und ein Rutschenparadies wurden genannt. Alle Wünsche werden wohl nicht erfüllbar sein.

> Der Wartturm überstrahlt alles: Buchens Wahrzeichen, der Wartturm, hat das spannende Rennen am Ende für sich entschieden: Für 44 Teilnehmer unserer Serie ist er der absolute Lieblingsplatz. Dahinter folgen der Hollersee (40) und das Waldschwimmbad (36). Ganz häufig wurde aber auch der eigene Garten (wahlweise die eigene Terrasse) als Favorit genannt.

> "Wir sind Buchen" ist nun Geschichte: So bleibt uns am Ende nur, allen Teilnehmern danke zu sagen für die Bereitschaft, sich zu beteiligen – danke für das so entstandene bunte Bild einer liebenswerten Stadt. Vor allem aber danke für die vielen netten Begegnungen und angenehmen Gespräche bei den Fototerminen in der Marktstraße oder am jeweiligen Lieblingsplatz – 338 Mal danke!

> Die Serie als Buch: Der eine oder andere Leser wird die Rubrik vermissen, und uns in der Redaktion wird in der täglichen Arbeit auch etwas fehlen. Damit die vielen schönen Gedanken über Buchen für die Nachwelt erhalten bleibt, wird die RNZ in Kooperation mit der Stadt Buchen im Oktober ein Buch veröffentlichen, das nicht nur alle Teile der Serie, sondern auch einen Rückblick auf das Jubiläumsjahr enthält.