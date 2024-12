Von Dominik Rechner

Osterburken. Im Mehrgenerationen-Treff (MGT) kann es jetzt so richtig losgehen: Mit zahlreichen Gästen wurde am Freitag die offizielle Eröffnung in den Räumlichkeiten der ehemaligen Drogerie Klonk in der Friedrichstraße gefeiert.

Es gebe sie doch noch, die guten Nachrichten, meinte Bürgermeister Jürgen Galm angesichts der aktuellen Kriege und