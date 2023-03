Wertheim. (pm) Die Stadt Wertheim hat das Programm für den "Sommer auf der Burg 2023" veröffentlicht. Rock, Pop, Schlager, Oper, Kabarett, Schauspiel, Kino – es gibt vieles für fast alle Geschmacksrichtungen. Bekannte Namen sind ebenso dabei wie so manche noch unbekannte Perle, deren Entdeckung sich aber lohnt.

"Der Sommer auf der Burg dauerte 2022 annähernd so lange wie die Saison der Burggastronomie", wies Schlager nicht ohne Stolz darauf hin, dass längst nicht mehr nur die "warme Jahreszeit" bespielt wird. Die Vorsaison beginnt bereits am 4. Februar mit dem ersten von zwei geplanten Krimi-Dinnern. Am 24. Februar findet das erste Wertheimer Burg-Tasting statt. Von März bis Mai und von September bis November kredenzt Markus Klein mit seiner Firma "M3-Events" aus Bestenheid Whiskey aus den schottischen Highlands oder Rum von den karibischen Inseln. Den Startschuss für den "Sommer auf der Burg" geben dann – jedenfalls wenn man das Wetter aus dem Vorjahr zum Maßstab nimmt – das Mittelalterfest "Burgfrühling" am 25. und 26. März und "Feuer und Zauber" traditionell am 30. April.

Die Frankfurt Jazz-Big-Band feiert am 6. Mai ihre Premiere auf der Burg und verspricht dabei "Best of Swing". Das kann man laut Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager glauben, schließlich werden die Musiker in Fachkreisen die "Kings of Swing" genannt. Es folgt ein weiterer Höhepunkt, nicht nur aus Sicht des Managers. "Den hab ich schon jahrelang gewollt", so Schlager zum Auftritt von Wladimir Kaminer. Der Bestsellerautor hat sein neues Buch "Wie sage ich es meiner Mutter?" im Gepäck. Dass er es am 14. Mai – am Muttertag – präsentiert, kann man perfektes Timing nennen.

Alle Freunde "elektronischer Musik in atemberaubender Location" können sich auf "Exit:Ruine" I und II freuen. Die beiden Burg-Raves finden am 20. Mai und am 5. August statt. Den Spagat zwischen klassischen Kompositionen und populärer Musik wagt das Streichquartett "La Finesse" am 2. Juni. Die vier jungen Damen haben ihr Programm passenderweise "Grenzenlos" genannt.

"Tribute-Bands sind inzwischen unser größter Cluster", stellt Christian Schlager fest. Das Programm für den "Sommer auf der Burg 2023" liefert den Beweis: Von "A Tribute to Depeche Mode" am 3. Juni über "The Leonard-Cohen-Project" am Tag darauf und "We Rock Queen" am 9. Juni, ...