Wertheim. (rüb) Die Glasherstellung in Wertheim und Umgebung blickt auf eine Jahrhunderte lange Tradition zurück. Zu Hochzeiten, in den 1970er Jahren, arbeiteten in der Branche bis zu 3000 Menschen. Seither ist diese Zahl aber gesunken. Heute arbeiten in der Glasindustrie noch rund 2000 Mitarbeiter, teilte Angela Steffan von der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeit der Stadt Wertheim

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote