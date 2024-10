Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Morgen ist es wieder so weit: liebevoll geschmückte und mit kleinen Lichtern versehene Gräber zieren am Tag Allerheiligen die Friedhöfe soweit das Auge reicht, Menschen katholischen Glaubens besuchen die Grabstätten ihrer verstorbenen Angehörigen, um ihnen an diesem Tag besonders nahe zu sein.

Dabei ist eigentlich das am 2.