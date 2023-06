Hardheim. (jam) "Bei uns ist die Energiewende zu Ende", stellte Bürgermeister Stefan Grimm am Montag in der Sitzung des Gemeinderats fest – um diese Behauptung nach kurzer Pause doch noch abzuschwächen: "Zumindest was die Einspeisung von Fotovoltaik angeht."

Häuslebauer in Hardheim kennen das Problem längst. Sie werden vom örtlichen Stromversorger Gebrüder Eirich vertröstet, wenn sie