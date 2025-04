Von Daniela Käflein

Walldürn. Modern, unkompliziert und komplett digitalisiert: Mitten in Walldürn kann man ab dem 30. April im "Motel Living" im ersten Obergeschoss des Hollerbach-Gebäudes in der Adolf-Kolping-Straße 11 in Walldürn übernachten. Zurzeit wird letzte Hand an das neue Domizil angelegt. Lichtdurchflutet und fast fertig präsentiert der Verantwortliche der