Von Ralf Scherer

Walldürn. In gut elf Wochen soll der Verkehr auf der Bundesstraße B47 zwischen Walldürn und Rippberg wieder ungehindert rollen können. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitgeteilt.

Dem ausführenden Unternehmen sei eine Verlängerung der Bauzeit bis zum Ende des ersten Quartals eingeräumt worden, informierte Lilly Börstler. "Die Arbeiten werden fortgesetzt, sobald die Firma ihre Winterpause beendet", so die stellvertretende Pressesprecherin. "Dies wird nach Angaben der Firma kommende Woche der Fall sein."

Weshalb der Ausbau des Abschnitts zwischen dem ehemaligen Gerolzahner Bahnhof und der Abzweigung in Richtung Gerolzahn nicht wie geplant schon im November des vergangenen Jahres abgeschlossen wurde, begründete Börstler mit Lieferproblemen bei den Teilen aus Spezialstahl für die Spundwände.

Seit Mitte August sind reihenweise große Steinquader auf dem gesperrten Abschnitt der Bundesstraße B47 gelagert. Sie sollen zur Sicherung des Hangs beitragen. Foto: Ralf Scherer

Diese Schwierigkeiten habe das Unternehmen nicht berücksichtigen und deshalb auch zwischenzeitlich keine anderen Tätigkeiten ausführen können. Zudem hätten nicht vorhersehbare Hindernisse in tieferen Bodenschichten und der regnerische Herbst zu weiteren Verzögerungen geführt.

Nachdem die Arbeiten auf der Baustelle phasenweise völlig zum Erliegen gekommen waren, soll es nun im neuen Jahr mit neuem Schwung weitergehen. Die Spunddielen sind inzwischen vollständig geliefert und zu mehreren, insgesamt gut 550 Meter langen und bis zu zehn Meter tiefen Spundwänden verbaut worden. Diese sollen verhindern, dass der Hang zwischen der Bundesstraße und der oberhalb verlaufenden Bahnlinie abrutscht. Um die Stabilität zusätzlich zu erhöhen, werden vor den Spundwänden Mauern aus großen Sandsteinblöcken errichtet.

Dabei handelt es sich nach Auskunft des Regierungspräsidiums nicht um den in der Region typischen roten Buntsandstein, der bisher entlang der Strecke verbaut worden war, sondern um einen wegen seines erhöhten Quarzanteils sehr hellen Sandstein. "Der Sandstein erfüllt alle in der Ausschreibung geforderten Eigenschaften hinsichtlich Frostbeständigkeit und Dauerhaftigkeit, ist allerdings nicht aus der Region", erklärte Börstler.

Seit Mitte August lagern die Steinblöcke auf der Fahrbahn der Bundesstraße und sollen nun bald verbaut werden. Parallel dazu laufen die Arbeiten an der Erneuerung der Straßenentwässerung wieder an. Der Kanalbau ist erst zu etwa einem Viertel abgeschlossen. Die Neugestaltung der Parkplätze am Ende des Ausbauabschnitts befindet sich mit dem Rückbau der bisherigen Anlagen noch im Anfangsstadium. Sobald die Arbeiten im Untergrund abgeschlossen sind, wird die Fahrbahn vollständig neu aufgebaut. Über den Ausbauabschnitt hinaus ist vorgesehen, die Asphaltdecke ab dem Bahnübergang oberhalb der Beuchertsmühle in Richtung Rippberg ebenfalls zu erneuern.

Im Sanierungsabschnitt unterhalb des früheren Gerolzahner Bahnhofs wird zurzeit die alte Asphaltschicht entfernt. Foto: Ralf Scherer

Bis zur anvisierten Fertigstellung Ende März müssen sich nicht nur die Verkehrsteilnehmer unverändert in Geduld üben. Auch bei den Anwohnern der Ortschaften entlang der ausgeschilderten Umleitungsstrecke sind weiterhin starke Nerven gefragt. Obwohl der Durchgangsverkehr ab Kleinheubach über die Ortsumgehung Miltenberg und die Landesstraße L521 in Richtung Hardheim in den Neckar-Odenwald-Kreis umgeleitet wird und ab dem Ortsausgang in Rippberg eine Sperrung für den Schwerlastverkehr gilt, rollen nach wie vor zahlreiche Lkw durch Gerolzahn, Neusaß und Glashofen.

Nachdem in den betroffenen Ortschaften anfänglich nicht überall eine Reduzierung der Geschwindigkeit vorgesehen war, gilt nun doch in allen drei Ortsdurchfahrten Tempo 30. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die nach Auskunft des Regierungspräsidiums auch vom Ordnungsamt der Stadt Walldürn kontrolliert wird. Für zusätzliche Sicherheit sollen im Kurvenbereich der Gerolzahner Straße in Neusaß Leitpfosten sorgen, wie man sie sonst nur außerhalb von geschlossenen Ortschaften sieht.

Dass Einschränkungen für die Anwohner trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, räumte Lilly Börstler ein: "Egal in welcher Variante kommt es ohne Zweifel zu Behinderungen." Belastungen müssen jedoch nicht nur die Anwohner, sondern auch die Straßen aushalten, die für eine solche Verkehrsfrequenz gar nicht ausgelegt sind.

Deutlich erkennbar sind die Folgen des großen Verkehrsaufkommens beispielsweise entlang der Reinhardsachsener Straße zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Zufahrt zur Kreisstraße 3910. Vom Begegnungsverkehr mit Lastwagen sind die Bankette auf beiden Seiten des erst vor wenigen Jahren sanierten Streckenabschnitts erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Tiefe Furchen durchziehen die Schotterschicht am Straßenrand.

Immer wieder sorgen auch Ansammlungen von Steinen auf der Fahrbahn für Gefahrenmomente. Ähnliche Probleme deuten sich bereits auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rippberg und Hornbach an. Obwohl der ebenfalls erst vor kurzem sanierte Abschnitt nicht als Umleitung ausgeschildert ist, nutzen viele Verkehrsteilnehmer diese Strecke, um ab Rippberg über Hornbach nach Walldürn zu gelangen. Die Folge ist eine zusätzliche Belastung der ohnehin viel befahrenen Kreuzung an der Ringstraße/Theodor-Heuss-Ring.

"Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Alternativrouten kann selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden", erklärte Börstler. Auch eher ungeeignete Straßen würden hin und wieder von Schwerlastverkehr befahren. Die Straßenmeisterei kontrolliere routinemäßig auch die betroffenen Streckenabschnitte. "Schäden werden in Zusammenarbeit mit den Straßenmeistereien behoben", so die stellvertretende Pressesprecherin.