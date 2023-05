Walldürn/Höpfingen. (adb) Der deutsche Schlager lebt! Einmal mehr wird das am 27. und 28. Oktober in der Höpfinger Obst- und Festhalle verdeutlicht: Die Walldürner Schlagersängerin Liane lädt ein zum großen "Liane Fest", das in zwei Abschnitte gegliedert ist – während freitags das Fantreffen mit Geburtstagsparty stattfindet, steigt samstags "Liane’s Schlagernacht 2.0".

