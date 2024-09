Von Ralf Scherer

Walldürn. Seit wann genau die Treppe am südlichen Eingang des Walldürner Friedhofs für Fußgänger gesperrt ist, kann Joachim Mellinger nicht mehr nachvollziehen. Dass es mindestens mehrere Monate sein müssen, lassen die Hinweisschilder an beiden Enden erahnen. Tafeln mit der Aufschrift "Kein Winterdienst" warnen davor, dass die Stufen in der kalten