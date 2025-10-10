Warum die Einwohner-Versammlung ein wenig anders wird
Mit "Stadt im Dialog" lädt Bürgermeister Meikel Dörr am 14. Oktober in die Nibelungenhalle – für mehr Transparenz, Nähe und Gespräche zwischen Bürgern und Verwaltung.
Walldürn. (pm) Mit "Stadt im Dialog" startet die Stadt Walldürn ein neues Veranstaltungsformat. Am Dienstag, 14. Oktober, lädt Bürgermeister Meikel Dörr gemeinsam mit seinem Team in die Nibelungenhalle ein. Ab 18.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger direkt mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen. Es geht um Transparenz, Begegnung und Austausch auf Augenhöhe.
"Wir möchten, dass