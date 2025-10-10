Mit „Stadt im Dialog“ startet die Stadt Walldürn ein neues Veranstaltungsformat. Am Dienstag, 14. Oktober, lädt Bürgermeister Meikel Dörr gemeinsam mit seinem Team in die Nibelungenhalle ein. Ab 18.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger direkt mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen. Es geht um Transparenz, Begegnung und Austausch auf Augenhöhe. Foto: Janek Mayer