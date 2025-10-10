Freitag, 10. Oktober 2025

Warum die Einwohner-Versammlung ein wenig anders wird

Mit "Stadt im Dialog" lädt Bürgermeister Meikel Dörr am 14. Oktober in die Nibelungenhalle – für mehr Transparenz, Nähe und Gespräche zwischen Bürgern und Verwaltung.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Mit „Stadt im Dialog“ startet die Stadt Walldürn ein neues Veranstaltungsformat. Am Dienstag, 14. Oktober, lädt Bürgermeister Meikel Dörr gemeinsam mit seinem Team in die Nibelungenhalle ein. Ab 18.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger direkt mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen. Es geht um Transparenz, Begegnung und Austausch auf Augenhöhe. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (pm) Mit "Stadt im Dialog" startet die Stadt Walldürn ein neues Veranstaltungsformat. Am Dienstag, 14. Oktober, lädt Bürgermeister Meikel Dörr gemeinsam mit seinem Team in die Nibelungenhalle ein. Ab 18.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger direkt mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen. Es geht um Transparenz, Begegnung und Austausch auf Augenhöhe.

"Wir möchten, dass

