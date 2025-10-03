Freitag, 03. Oktober 2025

Walldürn

Stromausfall in Buchener Straße

Die Stadtwerke tauschten die defekte Muffe zeitnah aus.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 18:20 Uhr 28 Sekunden
Elektromonteur Kai Schäfer und Bürgermeister Meikel Dörr eilten nach dem Stromausfall zur Stelle des Defekts. Foto: Stadt Walldürn

Walldürn. (pm) Eine defekte Kabelmuffe hat am vergangenen Samstagvormittag einen Stromausfall in der Buchener Straße verursacht. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren Mitarbeiter der Stadtwerke innerhalb kürzester Zeit vor Ort und beseitigten den Fehler. Bereits weniger als eine Stunde nach dem Ausfall war die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt.

Elektromonteur Kai Schäfer von den Stadtwerken informierte Bürgermeister Meikel Dörr vor Ort über die Details der Maßnahme. Dass die Reparatur derart schnell vonstatten ging, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Stadt im betroffenen Bereich aktuell selbst Tiefbauarbeiten durchführen lässt.

Unter Einbeziehung der vor Ort tätigen Tiefbaufirma konnte so direkt eine Teilstrecke Kabel ausgetauscht werden. "Somit ist die stabile Stromversorgung in diesem Bereich wieder gesichert", freut sich Meikel Dörr.

