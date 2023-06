Walldürn/Altheim. (pm) Bis zum 31. Juli sollte die L518 zwischen Altheim und Walldürn für eine Straßensanierung gesperrt sein. Nun ist sie lange vor Ablauf dieser Frist bereits wieder freigegeben. Seit Donnerstag darf der Verkehr wieder über die Route von der Wallfahrtsstadt nach Altheim rollen. Das Regierungspräsidium nennt "das anhaltend gute Wetter sowie die sehr große Leistungsbereitschaft der ausführenden Firmen" als Grund für die frühe Fertigstellung.

Die Arbeiten an der Landesstraße waren notwendig geworden, nachdem das Alter und die Verkehrsbelastung zu erheblichen Fahrbahnschäden geführt hatten. So wies die L518 vor der Sanierung Risse, Ausbrüche und Setzungen auf. In einem ersten Bauabschnitt hatte Projektleiter Otto Kern den innerörtlichen Abschnitt der L518 in Walldürn fertiggestellt. Dazu ließ er im Bereich zwischen der Tankstelle und der B47 die Trag- und Deckschicht erneuern. Der zweite Bauabschnitt zog sich dann auf einer Länge von rund 7,5 Kilometern Richtung Altheim. Dort erneuerten die Arbeiter die Deckschicht und beseitigten Engstellen. Außerdem gelang es, die vier engen Kurvenbereiche in diesem Abschnitt hinsichtlich der Sichtweite zu optimieren. Zu guter Letzt installierten die Arbeiter hydraulisch gebundene Bankette, um den Begegnungsverkehr von Bussen und Lastkraftwagen zu erleichtern. Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund zwei Millionen Euro trägt das Land Baden-Württemberg.