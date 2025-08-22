Freitag, 22. August 2025

zurück
Plus Walldürn

Sommerlager Rippberg-Glashofen bot unvergessliche Wochen voller Emotionen

Tränen beim Abschied, Freude im Herzen: 75 Kinder erlebten Abenteuer, Spiel und Gemeinschaft.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Rund 75 Kinder und Jugendliche kamen beim katholischen Jugendlager Rippberg-Glashofen in Römerstein-Böhringen voll auf ihre Kosten. Foto: Nina Trabold

Von Nina Trabold

Rippberg/Glashofen. Zwei Wochen, die man so schnell nicht vergisst: Rund 75 Kinder und Jugendliche des katholischen Jugendlagers Rippberg-Glashofen verbrachten unbeschwerte Ferientage voller Abenteuer, Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Mit neuen Freundschaften, vielen Geschichten im Gepäck und einem strahlenden Lächeln auf den Gesichtern kehrten sie nach Hause

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.