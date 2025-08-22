Von Nina Trabold

Rippberg/Glashofen. Zwei Wochen, die man so schnell nicht vergisst: Rund 75 Kinder und Jugendliche des katholischen Jugendlagers Rippberg-Glashofen verbrachten unbeschwerte Ferientage voller Abenteuer, Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Mit neuen Freundschaften, vielen Geschichten im Gepäck und einem strahlenden Lächeln auf den Gesichtern kehrten sie nach Hause