Von Adrian Brosch

Walldürn/Seckach. (adb) Können öffentliche Verkehrsmittel eine ernsthafte Alternative zum Auto sein? Im Neckar-Odenwald-Kreis will man diese Frage bejahen können: Und mehr als 5,2 Millionen Fahrkilometer pro Jahr sprechen bereits jetzt eine deutliche Sprache. Rund 440.000 davon – beziehungsweise 8,5 Prozent – entfallen künftig auf das Linienbündel Walldürn und Seckach–Walldürn (Linien 846, 848 und 849). Obgleich der neue Fahrplan zum 11. Juni bereits griff, fand die Eröffnung "erst" am Freitag statt. Der Grund liegt auf der Hand: Es gab Lieferverzögerungen bei den Bussen.

Das Mediengespräch wurde – der langersehnte Regen setzte ausgerechnet am Freitagmorgen ein – kurzerhand in die Frankenlandschule verlegt. Die Teilnehmer hatten also direkt Gelegenheit, im neuen Walldürner Stadtbus mitzufahren. "Es gibt zwei identische Fahrzeuge allein für den Stadtverkehr in Walldürn", ließ Uwe Berberich vom Unternehmen Horst Berberich unterwegs wissen.

In der Frankenlandschule begrüßte Sabine Eichhorn (Abteilungsleiterin Aufgabenträgermanagement des VRN) die Gäste, ehe Landrat Dr. Achim Brötel ausführte: "Verlässlichkeit und frischer Wind" seien die Schlagworte der Stunde – Verlässlichkeit im Sinne langjähriger und zuverlässiger Partner, frischer Wind hinsichtlich des umfangreichen neuen Verkehrskonzepts für den Stadtbus mit weiteren Haltepunkten und modernen Fahrzeugen.

Stolz zeigte sich der Landrat darauf, dass die Linienbündel "in mittelstandsfreundlicher Vergabe" an die örtlichen Busunternehmen Horst Berberich (Glashofen) und Paul Knühl (Großeicholzheim) vergeben wurden – für weitere zehn Jahre, wie er erfreut anmerkte. Die guten Verbindungen seien "ein starkes Signal gegen das Vorurteil vom schwachen ÖPNV des ländlichen Raums", dienen sie doch nicht nur der Schülerbeförderung. Dieser kommt zwar auf 85 Prozent, doch werden auch die reinen ÖPNV-Leistungen weiter ausgebaut – zum Wohle des Fahrgasts.

"Neben der Anbindung der Bevölkerung aller beteiligten Teilorte geht es auch um die zentrale Rolle der Mobilität innerhalb Walldürns", hob Brötel hervor. Damit einher gehen deutliche Aufwertungen für die Fahrgäste. Komfort und Serviceangebot wurden stark verbessert: Die neuen Busse sind barrierefrei und bieten mehr Sitzplätze, Auflademöglichkeiten für mobile Endgeräte (Smartphone), Defibrillatoren an Bord sowie Luftfiltersysteme zur Filtrierung der Luft im Fahrgastraum.

Ebenso freue man sich über Ortungssysteme als Grundlage für Echtzeitdatenerfassungen. "Somit wird eine verlässliche Abbildung in der Fahrplanauskunft oder auf den digitalen Fahrgastanzeigern – wie hier vor Ort am Bahnhof in Walldürn – ermöglicht. Auch automatische Zählsysteme zur Erfassung von Kundenströmen und möglichen Überlastungen halten Einzug", betonte Brötel.

Das alles sei dem Landkreis rund 770.000 Euro pro Jahr wert; an der Finanzierung beteiligt sich die Stadt Walldürn beim Stadtbus 846 und bei der Linie 849 mit 26 Prozent. Gerade die Wallfahrtsstadt profitiere in besonderem Maße: Ihr Verkehrsnetz sei nunmehr als "dreiblättriges Kleeblatt" mit drei Einzugsgebieten und zentraler Ausrichtung auf den Bahnhof mit Umstiegsmöglichkeit auf andere Busse oder die Bahn angelegt. Der Bahnhof als Knotenpunkt sei aus allen Richtungen in maximal 20 Minuten erreichbar.

Die Linie 849 (Wettersdorf–Walldürn–Altheim) verfügt nun über bedarfsgerechte Abdeckung in sonst eher schwach frequentierten Zeiten: "In den Ferien sowie an Wochenenden verkehrt ein Kleinbus", so Brötel. Auch die Linie 848 (Großeicholzheim–Adelsheim– Osterburken–Buchen) werde durch Taktausweitung und neue Haltestellen attraktiver gemacht. Dahinter stecke ein klarer Vorsatz: "Wer in der Zukunft ankommen will, muss mobil sein", hielt der Landrat fest und dankte neben der Stadt Walldürn und der VRN den beteiligten Busunternehmen Berberich und Knühl sowie dem Landratsamt mit Jessica Henn und Elmar Brümmer.

Die Stadt Walldürn vertrat Bürgermeister Markus Günther. Die Neukonzeption mache Walldürn noch interessanter für alle, die auf ihr Auto verzichten können. "Der durchgängige und zuverlässige Takt gestattet Anschluss an den Bahnverkehr", betonte er. "Statt wie bisher zwei getrennte Umläufe im Einstundentakt sind nun drei Einzugsgebiete miteinander vernetzt. Alle 20 Minuten ist der Bahnhof Abfahrts- und Endstation", schilderte er. Die Kosten von 160.000 Euro pro Jahr bezeichnete er als gut angelegtes Geld: Stadtbus und Linie 849 schaffen "neue Mobilität für alle".

Für die Busunternehmen sprachen die Geschäftsführer Petra Berberich (Berberich) und Hagen Koch (Knühl). "Als kleiner Mittelständler sind wir sehr stolz darauf, die Linien 846 und 849 zu fahren", merkte Petra Berberich an. Trotz der vielen Straßenbaustellen könne man sich über den "reibungslosen Anlauf des Projekts" freuen und hoffe dauerhaft auf viele Fahrgäste aus allen Gruppen: "Das Angebot ist nicht exklusiv für Schüler gedacht", ließ sie wissen.

Hagen Koch würdigte die verkehrsgünstigen Linien, die unter anderem Bahnanschlüsse in Buchen, Seckach und Osterburken sowie den Busanschluss über die Linie 999 bis nach Tauberbischofsheim und von dort aus wiederum nach Würzburg gestatten. Mit so guten Verbindungen sei man bestens für die Zukunft gerüstet – auf der Straße und auf der Schiene.