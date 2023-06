Berlin/Walldürn. (pm) Als kommissarische Leiterin eines "Patrol Hub" der Beobachtermission hat Sabrina Schirmer lange für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im besetzten Luhansk in der Ostukraine gearbeitet. Als am 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg losbrach, saß sie mit ihren Kollegen der OSZE-Mission in der Frontregion fest.

Tag und Nacht