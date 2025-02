Als „Café mit Herz“ eröffnete Marja Rijsdijk am Valentinstag im Käseladen in Walldürn ihre Pforten und freute sich, in Zukunft mit ihrem „Koffie Hoekje“ auf holländische Art nicht nur Käseliebhaber, sondern auch Naschkatzen begrüßen zu können. Foto: Adrian Brosch