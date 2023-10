Walldürn. (rjs) Bei einem Unfall an der Kreuzung der Landesstraße L518 und der Kreisstraße K3913 in der Nähe von Gerolzahn hat sich am Mittwoch ein 41 Jahre alter Mann Verletzungen zugezogen. Kurz vor 17 Uhr wollte er mit seinem Peugeot die Kreuzung von Gerolzahn kommend in Richtung Glashofen überqueren, als er vermutlich den Ford eines 25-Jährigen übersah, der von Walldürn kommend auf der Landesstraße L518 unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall kippte der Peugeot auf die Fahrerseite. Für den Transport des 41-Jährigen in ein Krankenhaus musste ein Rettungswagen aus Tauberbischofsheim angefordert werden.

Eine Streife der Polizei traf erst eine Dreiviertelstunde nach dem Zusammenstoß am Unfallort ein. Bis dahin sorgten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem Großaufgebot für die Absicherung der Unfallstelle und die Regelung des Verkehrs auf der viel befahrenen Umleitungsstrecke. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.