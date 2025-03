Walldürn. (pol/rjs) Knapp 1,1 Promille hat der Atemalkoholtest eines Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall am Donnerstagabend bei Walldürn angezeigt. Kurz vor 18 Uhr war der 59-Jährige mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße B27 von Buchen kommend in Richtung Walldürn unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und auf die an dieser Stelle beginnende Leitplanke auffuhr. Das Fahrzeug hob daraufhin ab, landete auf der Motorhaube eines an der Auffahr

t zur Bundesstraße wartenden VW Tiguan und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide VW-Fahrer blieben unverletzt. Der 59-Jährige wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Kuriose Randnotiz: Der Kofferraum des Mannes war zum Unfallzeitpunkt voller Bierkisten.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 43 000 Euro. Einsatzkräfte der Wallürner Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Das DRK war mit zwei Rettungswagen und einem Krankentransportwagen vor Ort.