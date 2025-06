Ganz sicherlich einen der Höhepunkte der Hauptwallfahrtszeit stellte am Montagvormittag das Kommen von Bischof Dr. Georg Bätzing aus Limburg, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dar. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte er das Leitwort der 100. Fußwallfahrt der Mömbriser Pilger zur Verehrung des Blutkorporale in der Wallfahrtsbasilika. Foto: Bernd Stieglmeier