Altheim. (dany) Beim Aufbau des Fests zum 1250-jährigen Bestehen, das am kommenden Wochenende stattfindet, sorgt der Jubiläumssong für beste Stimmung. Sämtliche verfügbaren Zelte stehen bereits, alle Höfe und Hallen sind geputzt, alle Gärten auf Vordermann gebracht. Der Grüngutplatz läuft über. Gefühlt ganz Altheim ist auf den Beinen.

An den Essensstationen wachsen die Küchen heran, Grills werden positioniert und Holz beigeschafft. "In den Vereinsheimen gibt es kein kühles Bier mehr, weil die Kühlschränke schon vor Ort stehen", erzählt Alexander Kappes vom Bürgerverein mit einem Augenzwinkern.

Leo-Hubert Kappes und seine Frau legen letzte Hand an den Bienenstand.

Zur Vorabinformation der Besucher über die Feier des 1250-jährigen Bestehens am 29. und 30. Juni hat der Bürgerverein Altheim die Broschüre über die verschiedenen Stationen beim Fest herausgebracht.

Auch die ersten "Auslands-Altheimer" sind schon da, wie beispielsweise Heike Guilford aus England. 1999 ist sie als Heilerziehungspflegerin auf die britischen Inseln gegangen, kommt aber jedes Jahr wieder gerne in ihre alte Heimat zurück und spricht auch immer noch den Dialekt. "Oft bin ich mit meinem Opa durch Altheim gelaufen. Wir haben immer Rast am ,Hohen Baum’ in Richtung Staudamm gemacht. Er hat gedörrte Pflaumen mitgenommen. Aber gegessen haben wir Gummibärchen, die er unter den Pflaumen versteckt hat", schmunzelt die 46-Jährige. Dieser Platz ist auch heute noch ihr absoluter Lieblingsplatz, den sie in England so vermisst.

Carsten Gieser, Geschäftsführer von Sobota Bau, freut sich über das gute Wetter.

Heiko Guilford ist gespannt auf das Jubiläums-Wochenende und hat schon im Internet die Vorbereitungen mitverfolgt. "Meine Mutter ist im Heimatverein aktiv. Meine Schwester Anette und ich helfen im Grünkernmuseum und meine andere Schwester Andrea beim historischen Wäschewaschen", erzählt sie strahlend. Ihre Cousine und ihre Familie sind beim Grünkernschneiden dabei. Auf diese Weise ist die ganze Familie beim Jubiläum aktiv eingebunden.

Entlang der Feststrecke stehen schon die Kühlwagen bereit, die mobile Bühne aus Walldürn wurde am Dienstag gestellt. "Die Strohballen für den Kinder-Spielplatz sind schon an Ort und Stelle, die Garben für die Dreschmaschine gerichtet", erklärt Alexander Kappes im Gespräch mit der RNZ. Das letzte Großprojekt, das Toilettenhaus am Dorfplatz, das mit Blick auf das Jubiläum gebaut worden sei, habe gezeigt, wie erfolgreich solch eine Gemeinschaftsaktion sein könne. Seit Tagen sind alle Vereine auf den Beinen.

Vanessa Ziems zeichnet für Grafik und Schilder verantwortlich und hängt sie auf.

Ein detaillierter Übersichtsplan hilft den Gästen, sich auf dem Festgelände zurechtzufinden. Jede einzelne Station ist darauf verzeichnet und bietet genaue Informationen über die jeweiligen Attraktionen. Egal, ob man sich für handwerkliche oder historische Darbietungen, kulinarische Köstlichkeiten oder musikalische Auftritte interessiert – die Webseite liefert alle nötigen Details.

Für die grafischen Feinheiten zeichnet Vanessa-Ziems verantwortlich, die gerade dabei ist, Hinweisschilder für die Besucher aufzuhängen. "Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der detaillierte Zeitplan. Hier finden die Besucher genaue Angaben darüber, wann und wo die verschiedenen Vorführungen stattfinden", erklärt sie. Ob die Vorführung einer historischen Dreschmaschine oder eines per Lanzbulldog betriebenen Steinbrechers, ob Darbietungen auf der Aktions- oder Musikbühne oder traditionelle Veranstaltungen wie das Sauermilchessen und der Hammeltanz – der Zeitplan sorgt dafür, dass kein Höhepunkt verpasst wird.

Für die Anreise mit dem Auto stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die ebenfalls auf der Webseite verzeichnet sind. Zusätzlich wurde an die umweltbewussten Besucher gedacht: Innerorts gibt es spezielle Fahrradparkplätze. Von dort können die Stationen bequem und schnell zu Fuß erreicht werden.

Auch an die Fußballfans ist gedacht: An vielen Stationen können sie die Spiele mitverfolgen. Der Bürgerverein ist für die Planung und Durchführung des Jubiläums entstanden. Und Alexander Kappes vermerkt mit Blick auf die Zukunft: "Nach dem Fest werden wir auch weiter an der Verbesserung und Verschönerung Altheims arbeiten. Möglichkeiten für Gemeinschaftsprojekte gibt es zur Genüge."

Info: Mehr unter www.1250jahrealtheim.de.