Walldürn. (rjs) Mit einer vielfältigen Auswahl an holländischem Käse hat Marja Rijsdijk ihren Kundenkreis in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich ausbauen können. In der vergangenen Woche hat die Inhaberin von "Marjas Käseladen" in der Oberen Vorstadtstraße ihr Sortiment erweitert: Seitdem bietet sie ihren Kunden neben Käsespezialitäten auch Obst und Gemüse an. Die Waren aus biologischem und konventionellem Anbau werden immer dienstags und donnerstags frisch angeliefert. Zusätzlich zu einem Standardsortiment gibt es saisonale Produkte wie Erdbeeren und Spargel.

Die Idee, das Warenangebot zu erweitern, hatte Rijsdijk, als sich Familie Kling vor wenigen Wochen mit ihrem Stand vom Walldürner Wochenmarkt zurückzog. Diese Lücke will die gebürtige Holländerin füllen, damit Kunden in der Innenstadt auch zukünftig qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse kaufen können.

"Essen muss man schließlich immer", sagt Rijsdijk schmunzelnd. Weil bekanntlich auch das Auge mitisst, legt sie viel Wert auf die Präsentation ihrer Waren. Kunststoffverpackungen gibt es in "Marjas Käseladen" so gut wie gar nicht. Das Obst und Gemüse ordnet Rijsdijk optisch ansprechend in der Auslage an. Manch älterer Kunde erinnert sich beim Betreten des Verkaufsraums spontan an das Lebensmittelgeschäft Buchinger, das es vor Jahrzehnten im selben Gebäude gab. Oder an den früheren Edeka-Laden wenige Meter entfernt in der Keimstraße, vielen noch als "Obst-Walter" bekannt.

Damals wie heute sind die angebotenen Lebensmittel auch in kleinen Mengen erhältlich. Damit will Rijsdijk ganz bewusst ältere Menschen ansprechen, die meist keine großen Packungen benötigen und sich ihren Einkauf lieber individuell einzeln zusammenstellen wollen. "Ich möchte den Kundenwünschen gerecht werden. Egal um welche Mengen es sich handelt", betont Rijsdijk.

Mit der bisherigen Resonanz auf die Angebotserweiterung ist sie ebenso zufrieden wie mit der gesamten Entwicklung seit der Eröffnung des Ladens. "Es läuft gut. Ich kann nicht klagen", sagt die Inhaberin. Gedanklich beschäftigt sie sich deshalb schon mit einem abermaligen Ausbau des Sortiments: Neben Käse, Obst und Gemüse könnten bald auch Kaffee und Nudeln in den Regalen liegen.