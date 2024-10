Von Adrian Brosch

Walldürn. Das Publikum war restlos begeistert: "Lianes Schlagernacht 3.0" in der Walldürner Nibelungenhalle dürfte als voller Erfolg in die Geschichte eingehen. Was am Samstag geboten wurde, war mehr als ein Konzert – die zahlreichen Gäste konnten fröhliche Musik und erstklassiges Entertainment in Partystimmung erleben, aber auch ihre Lieblingsstars – und natürlich die Walldürner Lokalmatadorin Liane – aus allernächster Nähe erleben. Live dabei war mit Michael Holm ein echter Kultstar des deutschen Schlagers.

Lange Schlangen vor der Nibelungenhalle kündeten von regem Interesse – und als man in der wunderbar dekorierten Halle Platz genommen hatte, drehte Moderator Jens Seidler bestens gelaunt an der Stimmungsschraube. Mit sympathischem wie anekdotenreichem Wortwitz begrüßte er die Gäste – die Rede war von über 750 Besuchern – und den Sonnenschein des deutschen Schlagers: Liane, die in raffiniertem Glitzer-Outfit die Bühne betrat.

Hits wie "Ich lass’ nur noch Sonne in mein Herz", "Einen Tag, eine Nacht und dann Du" und die neueste Single "Herzflimmern" aus dem jüngst erschienenen, gleichnamigen Album gingen voll unter die Haut: Es dauerte keine fünf Minuten, bis das Publikum in ausgelassener Feierstimmung die Lebensfreude so zelebrierte, wie es eigentlich nur echte Schlagerfreunde tun können.

Dass die Nibelungenhalle für Liane ein magischer Ort ist, stand außer Frage: "Hier habe ich mit der Garde getanzt, Schulsport gehabt und viele tolle Stunden verbracht", rief sie. Dann gab es eine Überraschung: Der "schönste und attraktivste Männerchor überhaupt" mit Ronny und Jens sang ein Geburtstagsständchen für Liane, in das die ganze Halle einstimmte – Herzflimmern in seiner wohl schönsten Form machte sich breit! Dafür sorgte auch der vielversprechende Newcomer Miguel Gaspar: Der frühere Frontmann der "Schlagerkids" begeisterte seine Fans mit seinem jugendlichen Charme. Vorboten einer großen Karriere? Möglich – denn auch Christian Lais fing einmal klein an, um ein ganz Großer des deutschen Schlagers zu werden: Der Sympathieträger im eleganten dunkelblauen Anzug präsentierte eine Auswahl seiner größten Erfolge. Mit "Sie vergaß zu verzeihen" nahm sein Erfolg 2008 seinen Lauf; auch gefühlvolle wie energiegeladene Hits wie "Ich glaub’ an die Liebe", "Anders", "Lieblingsmensch" und "20 Jahre nach Dir" sorgten zusammen mit Lais’ freundlicher Art für Schlagerstimmung vom Besten. Als nächster Stargast reüssierte der stimmgewaltige "Dschungelcamp"-Barde Joey Heindle mit Liedern wie "Herz Donner", "Ohne Dich schlaf’ ich heut’ nacht nicht ein" und einem Cover von Robbie Williams’ Erfolgstitel "Angel" – gewidmet im Übrigen Liane. Mit einem musikalischen Sonnenaufgang ging es weiter: Das Duo "Sunrise" alias Arno und Florian erfreute mit tanzbaren, flotten Liedern wie "Lieb’ mich total" und "So hab’ ich Dich noch nie gesehen". Die beiden Südtiroler hatten ihr Publikum voll im Griff, luden zum Mitklatschen und Mitmachen ein.

Die äußerst entspannte Stimmung wusste auch Liane zu würdigen: "Zu meinen Konzerten lade ich nur meine Herzensmenschen ein", bekräftigte sie. Auch das gemütliche Ambiente erwies sich als Volltreffer. Natürlich wurden kulinarische Wünsche jeglicher Art vortrefflich erfüllt: Für die Bewirtung war die FG "Fideler Aff Walldürn" zuständig – deren Aktive servierten auf Wunsch das exklusiv von der Schussenrieder Brauerei gebraute und von deren Geschäftsführer Michael Ott vorgestellte "Liane Bier".

So ließ es sich freilich leben – musikalisch sowieso. Hier setzte unterdessen Liane mit ihrem zweiten Part zum Überholen an: Ihre aktuelle Single "Grande Amore" animierte zum Tänzchen auf und vor der Bühne, das Flippers-Medley weckte Erinnerungen an drei Herren namens Bernd, Olaf und Manfred – und "Papa" war eine emotionale, zu Tränen rührende Hymne an ihren verstorbenen Vater Hans Fröschen. Nach der Autogrammpause nahm der Notenexpress wieder Fahrt auf. Das tat er mit Anna-Carina Woitschack auf eine sehr charmante Weise: "Lass’ uns heut Nacht die Welt umarmen", und der Klassiker "Herzen haben keine Fenster" sorgten für beste Stimmung in der Nibelungenhalle. Dem stand Reiner Kirsten in nichts nach: Der Sänger aus dem Schwarzwald bereicherte den Abend unter anderem mit seinem Erfolg "Mein kleines Paradies – Sumo lele" und "Ich hab’ die Liebe in Verdacht" – und natürlich war er auch mit Liane auf der Bühne, zumal das Duettalbum "Schlager-Erinnerungen" in bester Erinnerung ist. Mit einem weiteren Gastspiel des Duos "Sunrise" war die Stimmung kaum zu übertrumpfen, ehe der Stargast des Abends sich die Ehre kam: Kein Geringerer als Michael Holm hatte das Publikum voll im Griff. Phänomenal, wie der inzwischen 81-jährige Sänger mit Leichtigkeit und Charisma eine Auswahl seiner größten Schlager auffuhr: "Lucille" und "Tränen lügen nicht" sowie ein zehnminütiges Medley waren selbstverständlich – alles wurde in absoluter Perfektion dargeboten.

Mit einem weiteren Auftritt der beiden "Sunrise"-Musiker Arno und Florian dem grandiosen Finale inklusive der Verlosung dreier Reisegutscheine und den Dankesworten von Liane an alle Mitwirkenden endete weit nach Mitternacht eine spektakuläre Schlagershow – und die Vorfreude auf "Lianes Schlagernacht 4.0" steigt ...