Walldürn. (rjs) Der neue Kreisverkehr in der Buchener Straße nimmt deutlich sichtbar Konturen an: Mitarbeiter einer Firma aus dem Raum Esslingen haben am Mittwoch die neuen, großformatigen Schilder an den Zufahrten installiert.

Angestellte des Bauhofs sind seit Dienstag damit beschäftigt, rote und weiße Pylonen auf der zuvor erneuerten Fahrbahndecke auszurichten und festzuschrauben.