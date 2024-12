Walldürn-Rippberg. (rjs) Weil manche Probleme deutlicher zu erkennen sind, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat, machten die Gemeinderäte bei ihrer Ortsbegehung am Samstag einen Abstecher nach Rippberg. Das Ziel war die Spitzkehre im Sommerbergring, die den Anwohnern fahrerisches Feingefühl abverlangt und den Schwerlastverkehr regelmäßig vor Herausforderungen stellt. Zahlreiche Schrammen im Asphalt zeugen davon, dass es Verkehrsteilnehmern immer mal wieder nicht gelingt, den engen Kurvenradius unfallfrei zu bewältigen.

Dass dort selbst Profis am Steuer nervenzehrend rangieren müssen, demonstrierte Tobias Hauke, stellvertretender Kommandant der Walldürner Feuerwehr, mit dem in Feuerwehrkreisen als "Wasserbomber" bezeichneten Tanklöschfahrzeug 4000. Im Ernstfall setze ein solcher Engpass ungeübte wie routinierte Fahrer zusätzlich unter Stress und koste unnötig Zeit, so Hauke.

Überlegungen gebe es deshalb, den Kurvenradius zu erweitern, erklärten Bürgermeister Meikel Dörr und Bauamtsleiter Christian Berlin. Kombiniert werden könne eine solche Maßnahme eventuell mit der geplanten Schließung des Bahnübergangs in Richtung Schneeberg.

Um vier Minuten Fahrzeit einsparen und dadurch den Fahrplan optimieren zu können, will die Westfrankenbahn die direkte Verbindung von der Amorbacher Straße (Bundesstraße 47) zu dem außerorts gelegenen Anwesen kappen. Stattdessen sollen die Anwohner zukünftig an den Sommerbergring angebunden werden.

Bevor die Ratsmitglieder den neuralgischen Kurvenbereich besichtigten, hatte Bürgermeister Dörr über die Planung der Westfrankenbahn informiert, im kommenden Jahr den Bahnübergang zwischen dem Sommerbergring und der Sonnenhalde zu modernisieren. Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Der Ausbau solle im laufenden Betrieb erfolgen.

Während der Busfahrt nach Rippberg hatte Klaus Müller, Sachgebietsleiter im Bauamt, über den aktuellen Stand des Lärmaktionsplans für Rippberg berichtet. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Regierungspräsidium einer Testphase und im Idealfall auch einer dauerhaften Geschwindigkeitsbeschränkung in der Ortsdurchfahrt während der Abendstunden und nachts zustimmen werde.

Ort des Geschehens

Angestrebt werde Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr ab der Blitzeranlage bis zur Einfahrt der Eisengießerei Dossmann. Nach der Abstimmung der Planung mit den beteiligten Behörden rechne er spätestens im Frühjahr mit einer Entscheidung im Gemeinderat, so Müller.