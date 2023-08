Walldürn. (rjs) Als Produktionsort für künstliche Blumen aus Papier war die Firma Kast in der Bonnstraße fast sechs Jahrzehnte lang ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Walldürn. Selbst unsichere Zeiten wie die beiden Weltkriege überstand das Unternehmen, ohne nachhaltig Schaden zu nehmen. Kunstblumen der Firma Kast waren in ganz Deutschland und in zahlreichen weiteren Ländern gefragt – ehe

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote