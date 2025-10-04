Freestyle-Fußballer Chris Bennet Bröker erneut Deutscher Meister
Intensive Vorbereitung hat sich gelohnt: Der Walldürner Athlet war beim Freestyle-Football-Wettbewerb in Bremen erfolgreich.
Walldürn. (adb) Dieser Erfolg kann sich mehr als sehen lassen: Zum fünften Mal in Folge hat Chris Bennet Bröker die Deutschen Meisterschaften im Freestyle-Football gewonnen, die jüngst in der "Bolzerei" in Bremen ausgerichtet wurde – ein bemerkenswerter Beweis für sportliches Können, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Engagement.
Nach der Rückkehr ist die Freude umso größer, wie der
