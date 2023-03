Von Ann-Kathrin Frei und Hannah Störzer

Walldürn/Steinbach. Der Hof in Kühlsheim-Steinbach strahlt. Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde er renoviert. Das Wohnhaus wurde komplett abgerissen und neu aufgebaut. Bisher hat noch niemand in dem neuen Haus gewohnt. Das soll sich jedoch bald ändern. Die Walldürner Familie Weiss will auf dem Gelände einen Gnadenhof für Pferde