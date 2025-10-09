Von Ralf Scherer

Walldürn. Mit der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Glashofen will die Stadtverwaltung nicht nur ein zeitgemäßes Umfeld für die Einsatzkräfte schaffen, sondern auch den Energieverbrauch des Gebäudes deutlich senken. Nach Berechnungen des Ingenieurbüros Thomson (Eberbach) ist es mit einer Kombination aus Wärmedämmung und neuer Heizungsanlage