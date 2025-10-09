Donnerstag, 09. Oktober 2025

Das ist das Sanierungskonzept fürs Feuerwehrhaus in Glashofen

Der Energieverbrauch soll um 84 Prozent sinken. Arbeiten mit einem Gesamtvolumen von rund 400.000 Euro wurden vergeben.

09.10.2025
Für die energetische Sanierung des Feuerwehrhauses in Glashofen erhält die Stadt Walldürn KfW-Fördermittel in Höhe von 255 500 Euro. Durch eine Kombination aus Wärmedämmung und neuer Heizung sollen 84 Prozent der Energiekosten eingespart werden. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn. Mit der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Glashofen will die Stadtverwaltung nicht nur ein zeitgemäßes Umfeld für die Einsatzkräfte schaffen, sondern auch den Energieverbrauch des Gebäudes deutlich senken. Nach Berechnungen des Ingenieurbüros Thomson (Eberbach) ist es mit einer Kombination aus Wärmedämmung und neuer Heizungsanlage

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
