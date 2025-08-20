Mittwoch, 20. August 2025

Baustelle am Kreisel geht in Verlängerung

Verzögerungsgrund sei laut dem GVV Leitungen, die "im Baufeld unerwartet angetroffen wurden".

Foto: Janek Mayer

Hardheim-Walldürn. (jam) Die Arbeiten am Kreisverkehr in der Würzburger Straße, der die beiden Bundesstraßen B27 und B47 direkt an den Verbandsindustriepark anbindet, dauern länger als geplant. "Die ursprünglich bis Ende August geplante Fertigstellung wird sich nun bis zum 19. September verzögern", teilt Uwe Grasmann vom Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn mit.

Janek Mayer
