Von Ralf Scherer

Walldürn. Die Arbeiten zum Ausbau der Bundesstraße B47 zwischen Walldürn und Rippberg gehen erneut in die Verlängerung. Statt am kommenden Freitag soll die Freigabe für den Verkehr nun am 5. Juli erfolgen. Was seit einigen Tagen in den Verkehrsinformationen des Landes Baden-Württemberg nachzulesen ist, bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag