Von Ralf Scherer

Walldürn. Als das Regierungspräsidium Karlsruhe Anfang des Jahres die Fertigstellung des Ausbaus der Bundesstraße B47 zwischen Walldürn und Rippberg bis Ende März angekündigt hatte, waren zahlreiche interessierte Beobachter skeptisch. Zu weit klafften Anspruch und Wirklichkeit, klafften das in Aussicht gestellt Datum und der sichtbare Baufortschritt auseinander. Auf Nachfrage der RNZ kassierte nun das Regierungspräsidium am Donnerstag seine Prognose ein: Die Arbeiten werden weit über das Ende des ersten Quartals hinaus andauern.

Als neuen Zeitraum für die Fertigstellung nannte Pressesprecherin Irene Feilhauer Juni. Sollte damit das Ende des Monats gemeint sein, werden die Arbeiten dann fast ein ganzes Jahr in Anspruch genommen haben.

Ursprünglich war das Ende der Arbeiten für November 2023 in Aussicht gestellt worden. Für die damaligen Verzögerungen hatten die Verantwortlichen Lieferverzögerungen bei Spunddielen und nicht vorhersehbare Hindernisse im Untergrund angegeben.

Als Grund für den neuerlichen Verzug nennt das Regierungspräsidium "notwendige Änderungen in der Ausführung". Konkret geht es um die Absicherung der Bahnlinie, die einige Meter oberhalb parallel zur Bundesstraße verläuft. Ursprünglich war vorgesehen, zusätzlich zu den in den Hang gerammten Spunddielen eine Stützwand aus großen Sandsteinblöcken zu errichten – ohne diese zusätzlich dauerhaft im Boden zu verankern.

Eine solche Befestigung unterhalb der Bahntrasse ist nun aber offenbar doch aus statischen Gründen auf einer Länge von 90 Metern notwendig. "Die Arbeiten hierzu werden ab der kommenden Woche ausgeführt", erklärte Feilhauer.

Parallel dazu laufen die Arbeiten an der Kanalisation weiter. Seit der Baustellenbetrieb Mitte Januar wieder aufgenommen wurde, graben sich die Angestellten der Firma Strabag Meter für Meter bergauf in Richtung ehemaliger Gerolzahner Bahnhof und verlegen neue Betonrohre. Sobald diese Arbeiten im Untergrund und die Sicherung des Hangs abgeschlossen sind, steht der eigentliche Straßenbau an.

Im dritten Ausbauabschnitt zwischen dem früheren Gerolzahner Bahnhof und der Abzweigung in Richtung Gerolzahn bedeutet das einen komplett neuen Aufbau der Bundesstraße. Darüber hinaus wird die Asphaltschicht der beiden früheren Ausbauabschnitt zwischen dem Bahnübergang in der Nähe der Beuchertsmühle und dem Beginn des aktuellen Bauabschnitts erneuert. Vorgesehen ist außerdem die Neugestaltung der beiden Parkplätze am Ende des dritten Ausbauabschnitts.

Auf die Frage, wie es nach der Fertigstellung der Bundesstraße B47 mit der in Teilen kaum noch befahrbaren Landesstraße L518 weitergeht, hält sich das Regierungspräsidium bedeckt: "Sobald die Baumaßnahmen an der Bundesstraße abgeschlossen sind, kann dann mit der Sanierung der Landesstraße L518 begonnen werden." Über Einzelheiten will das Regierungspräsidium erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Die Geduldsprobe für Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Umleitungsstrecke geht derweil erneut in die Verlängerung. Zumindest dürfen sich die Bewohner von Neusaß und Glashofen über eine Entspannung der Lage freuen. Seit am 5. Februar ein Lkw auf der Kreisstraße K3910 kurz vor dem Ortseingang von Walldürn in den Graben gefahren war und die Strecke vorübergehend gesperrt werden musste, fließt der gesamte Umleitungsverkehr wieder über die Landesstraße L518. Die Mitte August 2023 verhängte einseitige Sperrung ab Gerolzahn in Richtung Walldürn ist für Pkw aufgehoben. Autofahrer müssen seitdem nicht mehr den Umweg über Neusaß und Glashofen nehmen.

Ausschlaggebend für die neuerliche Änderung an der Umleitungsstrecke war die Tatsache, dass inzwischen keine Lkw mehr auf der Landesstraße L518 fahren dürfen, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Wegen erheblicher Schäden am Fahrbahnbelag und mehrerer im Straßengraben festgefahrener Lkw war die Strecke Anfang Februar für den Schwerlastverkehr vollständig gesperrt worden.

Somit sei nun auch der Begegnungsverkehr von Lkw als ursprünglicher Grund für die einseitige Sperrung ausgeschlossen, so das Regierungspräsidium. "Mit dieser Maßnahme wollen wir die Pendler und Pkw-Fahrer ein Stück weit entlasten." Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer werde die Einhaltung dieser Maßnahmen von der Polizei und vom Ordnungsamt "priorisiert überwacht."