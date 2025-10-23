Walldürn. (adb) Mit der Einweihung des Sammelautomaten für altes Speisefett in der Otto-Hahn-Straße nimmt Walldürn eine Pionierrolle ein: Der Automat ist erst der Zweite seiner Art im Neckar-Odenwald-Kreis und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Wie Bürgermeister Meikel Dörr erklärte, setze man damit ein deutliches Signal für gelebte Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Verantwortung im