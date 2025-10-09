Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Walldürn

Auf der Brachfläche sollen Parkplätze entstehen

Der Ausschuss für Technik und Umwelt billigt die Entwurfsplanung. Auch vier Bäume kommen.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Wo früher die Anwesen Fieger (Untere Vorstadtstraße) und Lehner (Adolf-Kolping-Straße) standen, sollen Parkplätze für Pkw, Motorräder und Fahrräder entstehen. Foto: Ralf Scherer

Walldürn. (rjs) Wo früher die Anwesen Fieger (Untere Vorstadtstraße) und Lehner (Adolf-Kolping-Straße) standen, sollen Stellplätze für Pkw, Motorräder und Fahrräder entstehen. Der vom Architekturbüro Knapp und Kubitza (Miltenberg) überarbeiteten Planung stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am Dienstag im "Haus der offenen Tür" zu.

Neben den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.