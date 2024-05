Walldürn/Mosbach. (jam) Im Streit sollen ein 32- und ein 45-Jähriger im September gemeinsam beschlossen haben, einen damals 43-Jährigen zu töten. Das wirft die Staatsanwaltschaft zwei Männern vor, die sich am Montag, 3., und Mittwoch, 5. Juni, jeweils ab 9 Uhr vor dem Landgericht in Mosbach zu verantworten haben.

Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die beiden Angeklagten am 21. September in der Walldürner Keimstraße ihr Opfer geschlagen und gestoßen haben, bis es zu Boden ging. Daraufhin hätten sie immer wieder gegen Kopf und Oberkörper ihres Opfers getreten.

Erst als die Angeklagten das Eintreffen der Polizei erwartet hätten, hätten sie vom Opfer abgelassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Die Beamten hatten die beiden Tatverdächtigen nach einer Zeugenaussage schnell ermittelt. Beide machten "einen alkoholisierten Eindruck".

Die Polizisten übergaben die beiden erwachsenen Angreifer damals ihren Müttern. Der Geschädigte hatte Verletzungen am Kopf und Oberkörper erlitten und einen Zahn verloren. Sechs Zeugen sowie ein rechtsmedizinischer und ein psychiatrischer Sachverständiger sind geladen. Bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung gelten die Angeklagte als unschuldig.