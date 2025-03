Mitten im Winter geboren, ist das weiße, weiche Alpakababy „Summer“ etwas ganz Besonderes auf dem Hof von Ulrike Benz in Kaltenbrunn. Allerdings brach sich der kleine Vierbeiner schon nach fünf Tagen einen Hinterlauf und musste behandelt werden. Laut Röntgenbild ist jetzt aber alles wieder in Ordnung. In einer Woche darf „Summer“ zum ersten Mal auf der Weide Frühlingsluft schnuppern. Foto: Daniela Käflein