Walldürn. (Sti.) 53 Schüler der drei Abschlussklassen des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule Walldürn haben nach Abschluss der mündlichen Prüfung, die am Dienstag unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektorin Valerie Sieber-Schmitt von der Max-Weber-Schule Sinsheim stattfand, die allgemeine Hochschulreife erlangt. 16 Schüler der Klasse WG 13I im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich zum Abiturzeugnis ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Nach der mündlichen Abschlussprüfung sprachen die Prüfungsvorsitzende, der Leiter der Frankenlandschule Walldürn, Torsten Mestmacher, und Heike Diener als Fachleiterin "Wirtschaftsgymnasium" den Abiturienten die Glückwünsche zum bestanden Abitur aus. Sieber-Schmitt und Mestmacher sprachen von einem markanten Abschnitt im Leben eines jungen Menschen, wobei sie gleichzeitig die Abiturienten aufforderten, diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig zu nutzen für wichtige und richtige berufliche Entscheidungen.

Auf keinen Fall solle man sich auf den mit dem Abitur erworbenen schulischen Lorbeeren ausruhen. Dieser erfolgreiche schulische Abschluss solle vielmehr als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem, gesellschaftlichem und staatsbürgerlichem Engagement angesehen werden. Eindringlich appellierten beide an die Absolventen, alle Chancen, die das weitere Leben jungen Menschen bietet, sinnvoll zu nutzen.

Schließlich stellten sie anerkennend fest, dass mit der diesjährigen Klassenstufe 13 in den drei zurückliegenden Schuljahren gute schulische und erzieherische Arbeit geleistet worden sei, was nicht zuletzt auf das vorbildliche Engagement seitens des Lehrerkollegiums und der Tutoren zurückführen sei.

Nach den Glückwünschen gab die Prüfungsvorsitzende bekannt, dass Collien Weinlein aus der Klasse WG 13/3 mit dem Notendurchschnitt von 1,2 Jahrgangsbeste ist. Der Notendurchschnitt aller Abiturienten liegt bei 2,5. Das Abitur an der Frankenlandschule haben folgende Schüler bestanden:

> Klasse WGI 13/1 (Tutor Michael Volk): Shavaiz Ahmed (Elsenfeld), Eva Badea (Mudau), David Jonas Bischof (Külsheim), Philipp Büttner (Großheubach),Alexander Hoffbauer (Höpfingen), Brendan Joseph Ogaga Ishalomi (Höpfingen), Leonie Kircher (Weilbach), Artur Kuschnir (Walldürn), Emilie Lindegrün (Buchen), Dominika Mirczik (Hardheim), Karina-Gabriela Pepene (Buchen), Ann-Sophie Rother (Miltenberg), Leo Schmidt (Mudau), Leon Schwind (Buchen), Dalia Weber (Buchen) und Melina-Kristin Ziegler (Walldürn).

> Klasse WGW 13/2 (Tutor Andreas Cimbalista): Meiko Arnold (Buchen), Hala Bakr (Hardheim), Zidan Ekinci (Höpfingen), Colin Lee Ettlinger (Walldürn), Leyla Ganske (Buchen), Larissa Gunt (Buchen), Steven Hefner (Walldürn), Marion Hennig (Walldürn), Raul Hofmann (Buchen), Fynn Yanik Hörst (Buchen), Luca Davor Isbert (Walldürn), Lisa Kaufmann (Walldürn), Samuel Keller (Sulzbach am Main), Lilly Rosa Kreutel (Hardheim), Sara Lulic (Buchen), Trung Kien Pham (Miltenberg), Emilie Schäfer (Walldürn), Nick Scheuermann (Höpfingen), Angelina Schneider (Walldürn) und Janina Schulz (Hardheim).

> Klasse WGW 13/3 (Tutor Bertram Faber): Luna-Marie Balles (Mudau), Jana Bauer (Limbach), Tara-Marie Breunig (Miltenberg), Lorena Bruch (Walldürn), Luca Tobias Förtig (Weilbach), Moritz Geiger (Mudau), Benedict Philipp Henn (Amorbach), Emil Lamar Herkert-Bula (Amorbach), Lisa Sylvia Hinzberg), Lara Hofmann (Kirchzell), Elias Naun (Miltenberg), Liv Marie Niesner (Amorbach), Floris Jakob Sattler (Buchen), Hannes Schenk (Walldürn), Louis Schönbein (Walldürn), Collien Emely Weinlein (Walldürn) und Tom Wünst (Mudau).