Walldürn. (Sti.) 31 Schülerinnen und Schüler der zwei Abschlussklassen des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule haben ihr Abitur bestanden. Sechs Schüler im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Den Abschluss hatte am Donnerstag eine mündliche Prüfung unter dem Prüfungsvorsitz von Christian Löffler gebildet. Der Schulleiter der Friedrich-List-Schule Mannheim hatte seine Allgemeine Hochschulreife selbst in Walldürn erlangt und gratulierte den Absolventen dementsprechend.

Löffler sowie der Walldürner Schulleiter Torsten Mestmacher und Fachleiterin Stefanie Lotter sprachen den 31 Schülern die Glückwünsche zum bestandenen Abitur aus und bezeichneten diesen Erfolg als einen markanten Abschnitt im Leben eines jeden jungen Menschen. "Nutzt diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig für richtige berufliche Entscheidungen", riet Mestmacher seinen Schülern.

Auf keinen Fall sollte man sich nun auf den schulischen Lorbeeren ausruhen. Stattdessen sollten die Absolventen ihren Abschluss als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem, gesellschaftlichem und staatsbürgerlichem Engagement ansehen. Besonderer Dank galt allen Lehrern und den Tutoren Kristin Neckermann, Heike Müller und Steffen Nelius für die vorbildliche Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags an der Frankenlandschule.

Abschließend gab der Prüfungsvorsitzende Christian Löffler bekannt, dass Franziska Kiel mit der Traumnote 1,0 das beste Ergebnis des Abiturjahrgangs 2025 am Wirtschaftsgymnasium erzielt hat.

Erfolgreich bestanden haben die folgenden Schüler:

> Profil Wirtschaft: Tim Baumann (Höpfingen), Hamza Dibrani (Buchen), Johannes Gärtner (Hardheim), Elvira Gunt (Bödigheim), Gregor Hösch (Freudenberg), Paul Kaufmann (Waldhausen), Adrian Kern (Walldürn), Franziska Kiel (Schneeberg), Verena Lausch (Hardheim), Marco Miltner (Walldürn), Jannis Münch (Hainstadt), Hannes Ott (Amorbach), Finn Pfeifer, Finn Pfeil, Paul Popp (alle Buchen), Sophie Reichert (Schlierstadt), Theresa Schmidt (Hainstadt), Nele Schneider (Hettingen), Till Seyfried (Hardheim), Lennart Stieber (Buchen) Emma Tesch, Kai-Leon Ulrich (beide Walldürn), Nils Vandeven (Bürgstadt) sowie Maris Weniger und Mona Weniger (beide Höpfingen).

> Profil Internationale Wirtschaft: Lisa Bäuml (Götzingen), Emely Burgart (Buchen), Julia Heckmann (Amorbach), Baraa Mahmoud (Eubigheim), Emma Münch (Hettingen) und Laura Thermann (Hardheim). Sti.