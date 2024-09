Walldürn. (dany) Die Bundeswehr und ihre Ausbildungsmöglichkeiten hautnah erleben können 230 Jugendliche, die sich unter dem Motto "Nachwuchs rollt" zu einem Informationstag am Donnerstag, 12. September, in der Walldürner Kaserne angemeldet haben. Das Logistikbataillon 461 öffnet an diesem Tag seine Pforten für Schüler in der beruflichen Orientierungsphase. Auch einen Eurofighter im Flug sollen die potentiellen Nachwuchskräfte zu sehen bekommen.

"Das Interesse ist groß. Tatsächlich gibt es viel mehr Interessenten. Aber das würde den Rahmen sprengen", verdeutlichte Stabsfeldwebel Markus Gross im Gespräch vorab mit der RNZ. An unterschiedlichen Stationen haben die Schüler nach seinen Worten die Möglichkeit, unter dem Motto "Nachwuchs rollt" den Arbeitgeber Bundeswehr kennenzulernen und dabei viel über die Ausrüstung, die Fahrzeuge, die Sanitätskräfte und die Militärpolizei zu erfahren.

"Wir wollen uns präsentieren und Nachwuchs gewinnen, denn wir stehen in Konkurrenz zu den Unternehmen der Wirtschaft", betonte Gross. Wichtig sei dabei, die Bundeswehr hautnah erleben zu können und die vielfältigen Bereiche des militärischen Lebens kennenzulernen.

Bei diesem Tag bestehe Gelegenheit, mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch zu kommen und militärisches Großgerät zu bestaunen. Der Stabsfeldwebel, der selbst Vater ist, weiß, dass es wichtig ist, Einblick in den Alltag der Truppe zu gewähren. Dazu gehöre beispielsweise auch das Mitfahren im Fahrzeug, das Leben im Feld, die Details der Ausrüstung und Geländefahrten mit Lkw des Logistikbataillons 461.

Auf diese Weise erhielten Schüler einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen und könnten die beruflichen Möglichkeiten und individuellen Entwicklungschancen in den verschiedenen Ausbildungswerkstätten entdecken.

In Walldürn sind die Soldatinnen und Soldaten präsent und stehen in der Mitte der Gesellschaft.

Vor sechs Jahren feierte man 60 Jahre Ganison und 15 Jahre Standort des Logistikbataillons 461. Bis dieses Jubiläum gefeiert werden konnte, war es ein weiter Weg: von den Widerständen bei der Entscheidung zur Garnisonsstadt über die Auflösungsphase – Panzergrenadierbataillon 362, Panzerartilleriebataillon 365, Raketenartilleriebataillon 122 und die Instandsetzungskompanien – bis hin zur Entscheidung, dass der Standort erhalten bleibt und die Heimat des Logistikbataillons 461 wird, das zur Streitkräftebasis gehört.