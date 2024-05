Waldbrunn. (hof) Am 12. Mai bietet Dr. Bernd Strey ab 14 Uhr in Zusammenarbeit mit der Tourist-Info der Gemeinde Waldbrunn eine Familienwanderung an.

Strey erzählt dabei Geschichten über den Katzenbuckel, den Hohen Odenwald, den Hölzerlips und über Rittern und Vagabunden. Die Wanderung ist auch für Kinder geeignet.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmer treffen sich am 12. Mai um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Katzenbuckelsee.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info Waldbrunn unter Telefon (0 62 74) 92 85 90 oder per Mail an tourist-info@waldbrunn-odenwald.de.