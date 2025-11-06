Strümpfelbrunn. (hof) Mit dem symbolischen Spatenstich starteten in den letzten Oktobertagen offiziell die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt in Strümpfelbrunn. Betreiber des künftigen Marktes wird die Arlt KG aus Neckarsteinach sein, die besonderen Wert auf eine große Auswahl, Frische und Regionalität legt. Die Eröffnung des neuen Lebensmittelmarktes ist für Ende 2026 geplant.