Edeka-Markt in Strümpfelbrunn ist auf dem Weg
Für den ersten Vollsortimenter erfolgt der symbolische Spatenstich. Ende 2026 soll eröffnet werden.
Strümpfelbrunn. (hof) Mit dem symbolischen Spatenstich starteten in den letzten Oktobertagen offiziell die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt in Strümpfelbrunn. Betreiber des künftigen Marktes wird die Arlt KG aus Neckarsteinach sein, die besonderen Wert auf eine große Auswahl, Frische und Regionalität legt. Die Eröffnung des neuen Lebensmittelmarktes ist für Ende 2026 geplant.