Edeka-Markt in Strümpfelbrunn ist auf dem Weg

Für den ersten Vollsortimenter erfolgt der symbolische Spatenstich. Ende 2026 soll eröffnet werden.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Der Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Strümpfelbrunn wird zur echten Gemeinschaftsaktion. Die Eröffnung des Lebensmittelmarkts mit rund 1250 Quadratmetern Fläche ist für Ende 2026 geplant. Foto: Jürgen Hofherr

Strümpfelbrunn. (hof) Mit dem symbolischen Spatenstich starteten in den letzten Oktobertagen offiziell die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt in Strümpfelbrunn. Betreiber des künftigen Marktes wird die Arlt KG aus Neckarsteinach sein, die besonderen Wert auf eine große Auswahl, Frische und Regionalität legt. Die Eröffnung des neuen Lebensmittelmarktes ist für Ende 2026 geplant.

