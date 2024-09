Buchen. (rüb) Baubeginn war zwar bereits am Montag, die Geduldsprobe für die Verkehrsteilnehmer beginnt aber erst am Freitag: Voraussichtlich ab dem Nachmittag wird die B27 zwischen dem Anschluss Buchen-Süd und der Abzweigung nach Mudau / Langenelz voll gesperrt. Bis Montagfrüh wird die Fahrbahn zwischen dem Parkplatz "Runder Tisch" und Buchen-Süd saniert.

Die Umleitung führt über Oberneudorf und Hollerbach sowie über die L519 in Richtung Bödigheim und Seckach. Noch am Montagvormittag sollen, wenn es die Witterung ermöglicht, die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Anschließend wird dieser Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Nahtlos wird es dann am Montag mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen: Unter Vollsperrung wird voraussichtlich bis 13. Oktober die Fahrbahndecke der B27 zwischen Buchen-Süd und Buchen-Ost saniert. Die Anschlussstellen bleiben währenddessen befahrbar, so dass der Verkehr über die L582 sowie den Schafstallweg und die Bödigheimer Straße umgeleitet werden kann. Entsprechend verläuft auch die Umleitungsstrecke in die Gegenrichtung.