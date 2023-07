Der Jahresüberschuss betrage knapp drei Millionen Euro. Auch die Anzahl der Mitglieder habe sich – entgegen dem Trend aller deutschen Genossenschaftsbanken – auf über 47.000 erhöht, die über 155.000 Anteile halten. Das Haus zähle zu den großen Volksbanken in Deutschland und liege bundesweit auf Platz 107 von mehr als 700 Genossenschaftsbanken.

Eberbach. "Wir sind solide und zukunftsgerichtet aufgestellt und stehen im Wettbewerb gut da", zog Vorstandssprecher Dr. Achim Himmelmann zufrieden Bilanz bei der Vertreterversammlung der Volksbank Neckartal. Aufsichtsratsvorsitzender Steffen Platz hatte zuvor am Donnerstag im großen Saal der Stadthalle 231 der 471 Vertreter begrüßt. Die wurden im Frühjahr für die Dauer von vier Jahren neu gewählt.

Von Marcus Deschner

Vorstandssprecher Dr. Achim Himmelmann. Foto: Marcus Deschner

2022 sei kein normales, sondern ein außergewöhnliches, ereignis- und arbeitsreiches Jahr gewesen. Er ging auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und das anspruchsvolle Marktumfeld kurz ein.

Himmelmann wies darauf hin, dass die fortschreitende Digitalisierung auch die Art und Weise verändere, wie man das Bankgeschäft betreibe. Die Volksbank Neckartal fühle sich ihren Kunden und Partnern verpflichtet, gute Lösungen im digitalen Bankgeschäft anzubieten, versicherte er. Doch den menschlichen Berater werde die Technologie nicht ersetzen. Daher verfüge man nach wie vor über 28 Geschäftsstellen, mit denen man vor Ort präsent sei.

Vorstand Daniel Mohr nannte Zahlen. Die Bilanzsumme ist ihm zufolge um 232 Millionen gegenüber dem Vorjahr gewachsen, die Kundeneinlagen sind um 128 Millionen auf knapp 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Das Eigenkapital betrage 244 Millionen Euro. Auch die Ertragslage der Bank könne sich sehen lassen. So erhöhte sich der Zinsüberschuss laut Mohr um 1,5 Millionen auf 41,2 Millionen Euro. Auch das Provisionsergebnis stieg um 1,8 auf 13,8 Millionen Euro. Die Mitglieder dürfen sich über eine Dividende von drei Prozent freuen. Dies sind insgesamt rund 447.500 Euro von den etwa drei Millionen Euro Überschuss.

317 Mitarbeiter beschäftigte die Volksbank Neckartal vergangenes Jahr. Trotz der nach wie vor unsicheren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rechne man auch für das Jahr 2023 mit einem zufriedenstellenden Geschäftsverlauf, gab er sich optimistisch. Allerdings: "Nach den letzten Jahren wissen wir alle, dass genaue Vorhersagen nur schwer zu treffen sind", schränkte Mohr ein.

Er erwähnte auch die 16 Crowdfunding-Projekte, die mit Unterstützung der Volksbank Neckartal in der Region umgesetzt werden konnten. Die Projektsumme bezifferte er mit über 260.000 Euro. Und in diesem Jahr feiere die Volksbank Neckartal-Stiftung ihr zehnjähriges Bestehen. Rund 300.000 Euro habe diese bereits an Förderungen im Geschäftsgebiet ausgeschüttet.

Vorstand Christian Menges trug die geplanten Satzungsänderungen vor. Diese sind an die Mustersatzung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) angelehnt und sehen beispielsweise vor, dass General- und Vertreterversammlungen unter gänzlicher oder teilweiser Nutzung von schriftlichen und elektronischen Kommunikationsmitteln abgehalten werden können. Im Klartext: Was in "Corona"-Zeiten ausnahmsweise möglich war, ist nun auch regulär möglich.

Die Änderungen wurden ebenso einmütig gebilligt wie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Beschlussfassungen zum Jahresabschluss und -überschuss. Einmütig in den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Thomas Krauth, Norman Link, Holger Nuß, Anke Steck und Holger Wettig.