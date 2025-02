Buchen. (adb) Geballte Informationen in bester Kompetenz und das an 57 Ständen bot die Lehrstellenbörse der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB), die an zwei Tagen in der Kreissporthalle stattfand: Richtete sich der Mittwochabend vorwiegend an Schüler in Begleitung ihrer Eltern, traf man donnerstags auf zahlreiche Schulklassen aus dem ganzen Kreisgebiet.

Der Ablauf war