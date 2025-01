Mosbach. (stk) Ein Schild soll ja eigentlich Informationen vermitteln. Auf eine Platte oder Tafel gepresst, sollen diese Informationen dann Orientierung bieten. Blöd nur, wenn man diese Informationen gar nicht (mehr) lesen kann. So wie aktuell am Rand des Landesgartenschau-Parks in Mosbach.

Rund um die Sitzgruppe an der Fuß- und Radbrücke über die Bundesstraße (nahe dem Henschelberg)