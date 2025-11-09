Sonntag, 09. November 2025

Plus Unbemerktes Jubiläum

"Eberbacher Zeitung" wurde vor über 150 Jahren gegründet

Der liberalen Richtung zugewandt. Im Dritten Reich wurde sie zwangsweise mit dem "Stadt- und Landboten" fusioniert.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Vor hundert Jahren fotografiert: Das Verlagshaus der „Eberbacher Zeitung“ in der Bahnhofstraße. Repro: rho

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es gibt Jubiläen, die gehen selbst in einer Kleinstadt unbemerkt vorbei. Weil sich nämlich aus dem Jubilar mit den Jahren etwas ganz anderes entwickelt hat, das einer anderen Zeitrechnung unterliegt.

Der Jubilar wäre die "Eberbacher Zeitung" gewesen. Die wäre vor Kurzem 150 Jahre alt geworden. Wenn sie denn nicht im Dritten Reich hätte

