Eberbach. (RNZ) Wenn sich ein fast 90 Meter langer und zehn Meter hoher Schwertransport über Rhein, Neckar und durch die engen Orte des Kraichgaus schlängelt, ist das ein Erlebnis, das es im Leben der meisten Menschen nur einmal gibt.

Im Juli ist es so weit: Das U-Boot U17 tritt seine finale Reise vom Technik Museum Speyer über Rhein und Neckar, vorbei an Eberbach und an Land weiter über Haßmersheim, Siegelsbach und Bad Rappenau in das Technik Museum Sinsheim an.

U17 wird in Eberbach am Montag, 8. Juli, anlegen und dort die Nacht verbringen. Am Dienstag, 9. Juli, führt die letzte Etappe von U17 auf dem Wasser von Eberbach nach Haßmersheim, wo das U-Boot am Samstag, 13. Juli, endgültig an Land geht.

Mit dem Stopp in Eberbach bietet sich eine einmalige Gelegenheit, dieses Spektakel inklusive der Drehung des U-Boots live zu erleben. Am Neckarlauer erwarten die Zuschauer neben Strandfeeling auch Livemusik, Essens- sowie Getränkestände und vieles mehr.

Gegen 14 Uhr wird die Ankunft in Eberbach erwartet. Von 14 bis 23 Uhr ist ein Unterhaltungsprogramm mit Essen und Trinken am Neckarlauer geplant. Von 14 bis 17.30 Uhr spielen Get Back, ab 18 Uhr der Fanfarenzug Eberbach und von 19 bis 22.30 Uhr schließlich die Eberbacher Ol‘ Star Band. Die Abfahrt ist am Dienstag zwischen 9 und 11 Uhr geplant.

Zum Hintergrund: U17 war das erste deutsche U-Boot der jungen Deutschen Marine, welches den Atlantik überquerte. U17 ist ein U-Boot der Klasse 206A, hat eine Länge von etwa 48 Meter, einen Tiefgang von 4,6 Meter und verdrängt getaucht etwa 500 Tonnen.

Das seit 2010 außer Dienst gestellte U-Boot U17 wird nach einer spannenden und herausfordernden, fast 40- jährigen Dienstzeit ein neues Leben als Museums-U-Boot beginnen. Die aus ehemaligen Besatzungsmitgliedern bestehende "U-Boot-Kameradschaft U17" wird sich später um den Erhalt des U-Boots als Exponat kümmern.