Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Vielleicht hat der Mai ja alles neu gemacht – und wir haben es gar nicht mitbekommen. Oder wir haben es halt im Juni dann wieder vergessen. Jedenfalls ist es im Juli nun das Alte, was uns bewegt, manchen gar in ungeahnte Verzückung versetzt. 350 Tonnen von Salzwasser und den Jahren gezeichneter Stahl (ein Traum für jeden Altmetallsammler) haben eine ganze Region in hektische Betriebsamkeit versetzt.

Kaum einer und eine, die nicht irgendwo und irgendwie U-Boot gucken war. Das hat zwar inzwischen noch nicht mal mehr eine halbe Hand breit Wasser unterm Kiel und taugt – sorry: taucht – auch gar nicht(s) mehr, war zwischendurch aber trotzdem schneller als die Polizei beziehungsweise der Plan erlaubt. Wie auch immer, am Neckar feiert man das Boot, das Zeit seines Einsatzlebens kaum jemand zu Gesicht bekommen hat, anständig ab. Warum auch nicht – so was kommt nun wirklich nicht alle Tage.

Am Samstagfrüh (ab 4 Uhr) wechselt das U-Boot nun in Haßmersheim vom Wasser auf das Land. Dafür muss der rund 350 Tonnen schwere Stahlkoloss auf einen Tieflader geladen werden, der den letzten Teil der Strecke bis nach Sinsheim übernimmt.

Einigermaßen regelmäßig tauchen andere geschichtsträchtige Gefährte in der Region auf, denen dann ebenso regelmäßig gehuldigt wird. Nächste Gelegenheiten dazu bieten sich am Samstag (für Frühaufsteher) mit der Heidelberg Historic und am morgigen Sonntag (auch für Langschläfer) mit dem Oldtimertreffen in Lohrbach. Schneller als die Polizei erlaubt könnte dabei womöglich ein Autoverrückter sein, der schon mal klargestellt hat: "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben."

Den richtigen Drive verspricht derweil auch der lauschige Start in den Mosbacher Sommer, der den Stadtpark heute in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und das ist ja nur der Anfang – da tauchen im weiteren Verlauf noch so einige Stars und Attraktionen auf.