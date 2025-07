Region Eberbach. (alr) Ein paar vollgepackte Tage stehen bevor, denn bei dem Programm, das von heute bis Sonntag geboten ist, wird es wirklich niemandem langweilig. Sommerfeste, Jubiläumsfeiern, Livemusik oder Turniere – das Wochenende kann unter freiem Himmel oder überdacht zelebriert werden. Wir haben das Programm in Eberbach und der Region – so weit bekannt – in einer Übersicht zusammengefasst.

Eberbach

> Die Theatergruppe des Depot 15/7 lädt zu einer neuen Inszenierung von Oscar Wildes "Bunbury" ein und will das Publikum damit in eine Welt voller Täuschungen und aberwitziger Schwindeleien entführen: Jack Worthing und Algernon Moncrieff sind hauptberuflich Schauspieler – nebenberuflich waschechte Dandies – und leben beide unter falschem Namen. Jack gibt sich in der Stadt als Earnest aus und behauptet auf dem Land, dass besagter Earnest sein nichtsnutziger Bruder sei; Algernon macht die Gegend außerhalb Londons als Bunbury unsicher. Als Jack seine Angebetete, Gwendolen Fairfax, heiraten möchte, kommt ihm deren Mutter, die strenge Mrs Bracknell, aufgrund seiner mysteriösen Herkunft in die Quere. Darum beschließt er, sich seines imaginären Bruders zu entledigen, macht seine Rechnung jedoch ohne Algernon, der sich bereits auf seinem Landsitz eingeschlichen hat und als Earnest ausgibt. Dass sich hinter den arglosen Spielereien der beiden Dandies allerdings ein gut gehütetes Geheimnis verbirgt, ist erst einmal noch niemandem klar… Die Aufführungen finden heute, am 13., 19. und 20. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Depot 15/7 statt. Einlass beginnt um 19 Uhr und der Eintritt ist frei.

Die Theatergruppe des Depot 15/7 feiert heute Abend ihre Premiere mit dem Stück „Bunbury“ von Oscar Wilde. Foto: privat

> Die 24. Orgelmusik zur Marktzeit findet am Samstag um 11 Uhr in der Michaelskirche statt. Zu hören sein wird das Vokalensemble "Toscanini", unter der Leitung von Lorenz Miehlich. Die musikalische Begleitung übernimmt Andreas Fauß an der Orgel.

> Ihr 80-jähriges Bestehen feiert die katholische Pfarrkapelle mit einem musikalischen Abendlob am Samstag, um 17.30 Uhr in der Kirche St. Johannes Nepomuk. Neben konzertanten Beiträgen zum Zuhören gibt es auch Lieder zum Mitsingen. Im Anschluss findet ein Sektempfang vor der Kirche statt.

> Die HipHop Night der K-OZ Klikk im Depot 15/7 geht am Samstag um 20 Uhr in die zweite Runde. Dabei bringt das Deutschrapkollektiv nicht nur seine eigenen Beats und Bars auf die Bühne, sondern hat auch starke Gäste am Start. Mit dabei ist Li.Moon, die mit Oldschool HipHop und Deutschrap überzeugt. TwoFronts aus Chemnitz bringen eine Mischung aus Rap und Metal mit und erinnern an den Sound der 90er – roh, direkt und kompromisslos. Außerdem zu Gast: Jibba, dessen Musik von echter Lebenserfahrung geprägt ist. der Künstler steht für authentischen Rap, der weh tut, aufrüttelt und berührt. Tickets gibt es im Internet unter www.depot15-7.de.

> Die Brombacher X-Sangsgruppe feiert am Wochenende ihr Sommerfest. Gestartet wird am Samstag, ab 18 Uhr, mit dem Wein- und Bierabend. Der Festtag am Sonntag beginnt ab 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst.

> Das zweite Konzert des Orgelsommers findet am Sonntag um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes Nepomuk statt. Auftreten wird Andreas Jetter aus der Schweiz mit seinem Programm "Himmlische Freuden".

> Zu einer naturheilkundlichen "Gesundheitsmesse" auf dem Leopoldsplatz lädt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr der Deutsche Verein für Gesundheitspflege ein. An verschiedenen Stationen werden kostenlose Gesundheitschecks zum Blutdruck, Blutzuckerspiegel, Body-Mass-Index und zur Ernährung angeboten. An der letzten Station gibt die Heilpraktikerin Christina Benz aus Michelstadt aufgrund der ausgewerteten Daten individuelle Gesundheitstipps.

> Die geführte Tour zum Thema Flößer, Treidler, Schifffahrt wird am Sonntag von der Stadt angeboten. Treffpunkt der etwa zweistündigen Tour ist um 14 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus. Auf diesem Rundgang mit dem Exkursionsleiter Dr. Bernd Strey können die Teilnehmenden viel über die Entwicklung der Schifffahrt, mit allen Entwicklungsstufen vom Treideln bis zu den Motorschiffen erfahren. Bei einem Besuch im Stadtmuseum werden dann die verschiedenen Schiffstypen gezeigt, die auf dem Neckar unterwegs waren. Interessierte können sich per Telefon unter (06.271) 87.242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de anmelden. Tickets gibt es außerdem im Internet unter www.eber-ticket-shop.de.

Schönbrunn

> Der DRK Ortsverein Schönbrunn feiert am Sonntag auf dem Vorplatz des Bürgersaals am Rathaus Schönbrunn sein Sommerfest. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, vorbeizuschauen, sich auszutauschen und sich über das DRK zu informieren. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.

Hirschhorn

> Die große Havanna Party des Havanna Clubs Hirschhorn steigt am Samstag auf der Neckarwiese unter der Brücke B 37 bei der Auf- und Abfahrt Hirschhorn/Neckarsteinach. Alle, die 18 Jahre oder älter sind, können dort ab 19.30 Uhr vorbei kommen und mitfeiern.

> Zum Dorffest lädt die Freiwillige Feuerwehr Langenthal am Sonntag, ab 10 Uhr ein. Gestartet werden die Feierlichkeiten auf dem Festgelände am Bolzplatz mit einem ökumenischen Open-Air Gottesdienst. Im Anschluss gibt es kühle Getränke, Spanferkel und andere Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen.

> Bei der Sportwerbewoche stehen Fußball, Spaß und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Darum lädt der FC 1909 Hirschhorn von Freitag bis Sonntag zu Turnieren für alle Altersklassen und geselligem Miteinander auf dem Vereinsgelände an der Jahnstraße ein. Freitags starten die Altherren traditionell mit einem Blitzturnier, dem am Samstag ein Bambini- und F-Jugendturnier folgen. Am Abend findet dann auch noch das 11-Meter-Turnier statt. Den Anfang am Sonntag macht das E-Jugend-Turnier, gefolgt von einigen D-Jugend-Teams aus der Region. Das große Finale ist letztendlich ein echtes Lokalduell der aktiven Hirschhorner gegen den Eberbacher SC.

Nachbarn

> Der SV Dielbach führt am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, sein jährliches Sportfest durch. Am Freitag findet ab 17.30 Uhr ein Altherren-Turnier mit acht Mannschaften statt. Der Samstag beginnt um 10.30 Uhr mit Jugendturnieren, dem sich ab 15 Uhr der siebte Dielbacher 11er Cup anschließt. Ab 21 Uhr heißt bei der After-Soccer-Party "Find your drink mate". Am Sonntag wird ab 13 Uhr gespielt. Zum Abschluss werden ab 18.30 Uhr verdiente Mitglieder geehrt.

> Zur Eröffnung des KinderCampus Waldbrunn wird am Samstag ein Schul- und Kindergartenfest rund um das Gebäude stattfinden. Dabei können Interessierte auch gleich die Räumlichkeiten der Grundschule und des Kindergartens besichtigen. Los geht die Feier gegen 14.30 Uhr.

> Der Beerfelder Pferdemarkt findet seit mehr als 120 Jahren am zweiten Wochenende im Juli statt. Den Besucherinnen und Besuchern wird das ganze Wochenende ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften für Groß und Klein sowie über 100 Verkaufsstände geboten. Bei der "Oberzent Expo" präsentiert sich außerdem die Region mit über 40 Ausstellern aus Handwerk und Dienstleistungen. Parallel lädt die Eventbühne mit Kunst, Musik, spaßigen Aktionen und spannenden Vorträgen zum Verweilen ein. Ein besonderer Höhepunkt des Marktes ist das Reit- und Springturnier, das von Freitag bis Sonntag ausgetragen wird. Traditionell findet am Montag die namensgebende größte Tierzuchtschau statt. Hierbei werden Pferde, Ponys, Rinder, Schafe und Ziegen aufgetrieben und einem Richterkollegium vorgestellt. Kaninchen- und Geflügelrassen, Alpakas, Schweine und Esel runden das bunte Bild ab. Weitere Infos und das detaillierte Programm gibt es im Internet unter www.stadt-oberzent.de.